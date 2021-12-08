Эрдэнэ получает значительное экологическое одобрение для золотого проекта Баян Хөндий в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Erdene Resource Development (TSX: ERD) объявила об утверждении Детальной оценки воздействия на окружающую среду («DEIA») для золотого проекта Баян Хөндий Министерством окружающей среды и туризма Монголии.

Получив одобрение DEIA, компания заявила, что начнет подготовительные работы для строительства золотого месторождения Баян Хөндий.

После получения DEIA, Эрдэнэ отметила, что подала заявку на получение разрешения на строительство склада, постоянного лагеря, административного офиса и другой непроизводственной инфраструктуры для Баян Хөндий.

Согласно заявлению компании, заявки на получение разрешений на строительство технологического завода и инженерных сетей должны быть поданы в первом квартале 2022 года после завершения рабочего проектирования этих объектов.

«Мы очень рады получить одобрение DEIA, что стало еще одной важной вехой в развитии проекта», - сказал президент и генеральный директор Питер Акерли. «Несмотря на то, что текущая ситуация с COVID и начало зимнего сезона заставляют нас осторожно подходить к началу строительства, мы закладываем основу для полного строительства в 2022 году».

Одновременно компания заявила, что продолжает работу по закупкам и разместила заказы на контуры измельчения и элюирования, критически важные изделия с длительным сроком поставки. Кроме того, Эрдэнэ отметила, что разведка продолжается на участках Улаан и Бараан адуу (Dark Horse), прилегающих к золотому проекту Баян Хөндий.

В июле 2020 года Эрдэнэ объявила о результатах независимого технико-экономического обоснования для Баян Хөндий. Результаты технико-экономического обоснования включают чистую приведенную стоимость после вычета налогов при ставке дисконтирования 5%, цене золота в размере 1400 долларов США за унцию в размере 100 миллионов долларов США и внутренней норме доходности 42%.

Технико-экономическое обоснование предусматривает открытие рудника на Баян Хөндий, производящего в среднем 63 500 унций золота в год в течение семи лет при высоком содержании золота 3,71 г / т, с использованием обычного углерода на заводе по переработке целлюлозы. Ожидается, что добыча начнется в начале 2023 года в соответствии с текущим графиком проекта.

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