Премьер-министр Монголии избран председателем MНП

CentralAsia (MNG) - В понедельник (6 декабря) премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ был избран председателем правящей Монгольской народной партии (МНП).

Он получил 99,7 процента голосов от 1245 членов партии по всей стране, которые присутствуют на двухдневном съезде MНП, который начался вчера.

40-летний Л. Оюун-Эрдэн окончил Школу государственного управления Кеннеди при Гарвардском университете со степенью магистра государственной политики. Находясь на посту главного секретаря кабинета министров, Оюун-Эрдэнэ посвятил себя «Видению 2050», долгосрочной стратегии развития Монголии.

Л.Оюун-Эрдэнэ охраняет кабинет бывшего премьер-министра У. Хурэлсуха. В январе бывший премьер-министр У. Хурэлсух сделал торжественный жест ответственности после недавних протестов против мер COVID-19. Вскоре после этого он объявил о своем выдвижении на президентских выборах 2021 года в Монголии. Разумеется, У. Хурэлсух одержал убедительную победу на президентских выборах в июне.

Л. Оюун-Эрдэнэ работал секретарем МНП в 2011-2012 годах. Был исполняющим обязанности генерального секретаря МНП. Начиная с 2016 года дважды избирался депутатом монгольского парламента. С 2019 года он занимал пост главы Управления по делам монгольского правительства.

22 января нынешнего года правящая Монгольская народная партия поддержала кандидатуру 41-летнего парламентария Л. Оюун-Эрдэнэ на пост следующего премьер-министра. 27 января Л. Оюун-Эрдэнэ был назначен 32-м премьер-министром Монголии.

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