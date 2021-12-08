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Монголия имеет 4,1 млн. лошадей

CentralAsia (MNG) -  7 декабря по всей стране началась перепись поголовья скота, которая продлится до 17 декабря.

Эта работа, проводимая Национальным статистическим комитетом, имеет важное значение для объективной оценки деятельности сектора животноводчества, а также для точных расчетов на макроуровне.

По предварительным итогам 2020 года было подсчитано 67,1 млн. голов скота, из которых 4,1 млн. лошадей, 4,7 млн. голов крупного рогатого скота, 472,9 тыс. верблюдов, 30 млн. овец и 27,7 млн. коз.

Согласно предварительным результатам переписи поголовья скота, общее поголовье скота сократилось на 3,9 млн. голов (5,5 %) по сравнению с 2019 годом, в то время как поголовье верблюдов, наоборот, увеличилось на 521 голову (0,1%).

Перепись скота в Монголии начали ежегодно проводить с 1961 года.

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