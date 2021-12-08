В Узбекистане сотрудники министерства культуры начали носить тюбетейки

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане сотрудники министерства культуры начали посещать работу в тюбетейках.

Инициативу по этому поводу выдвинул министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков. Глава ведомства считает, что данная мера поможет поддержать и продвинуть национальные ценности. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

В социальных сетях некоторые пользователи высмеяли инициативу министра. Комментаторы посчитали, что Назарбеков и сотрудники ведомства занимаются популизмом.

Ранее Минкульт Узбекистана выпустил негативное заявление о фестивале TikTok Fest с участием популярных российских видеоблогеров: он был запланирован в Ташкенте на 25 декабря. В фестивале хотели участвовать видеоблогеры Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип и другие.

Министерство культуры заявило, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях», а также «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.