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Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от должности главы регулятора банков США
Предыстория: Уроженка Казахстана стала главным кандидатом на пост главы валютного контролера США

CentralAsia (KZ) -  Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от назначения на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США. Об этом сообщил Белый дом, передает Reuters.

Ранее ее кандидатуру на данный пост предложил президент США Джо Байден. Однако на слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике. Так, сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или товарищем. Омарова вынуждена была оправдываться за свое прошлое. Она заявила, что не является коммунисткой и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

«Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля», - говорится в заявлении Байдена.

Сауле Омарова родилась в Уральске в 1966 году. Она окончила МГУ, Университет Висконсина и Северо-Западный университет. Является действующим профессором банковского права Корнельского университета. Имеет степень доктора юриспруденции. Владеет казахским, русским и английским языками.

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