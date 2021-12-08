Президент Узбекистана предложил внести ряд изменений в Конституцию

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил внести ряд изменений в Конституцию. Это девять основных направлений, среди которых закрепление статуса семьи и социального государства, а также традиционных человеческих ценностей и межнационального согласия. Изменения планируется утвердить в декабре будущего года.

В своем поздравлении узбекистанцам в связи с предстоящим Днем Конституции, который отмечается 8 декабря, президент перечислил девять основных направлений в проведении будущих реформ.

Глава государства отметил, что данный вопрос был особо подчеркнут в предложениях граждан, широкой общественности, представителей политических партий в ходе встреч, прошедших в этом году перед президентскими выборами, что ставит на повестку дня конституционные реформы в качестве объективной необходимости.

Это особенно наглядно проявляется в следующем.

Во-первых, необходимо заменить ранее действовавший принцип «государство – общество – человек» на новый: «человек – общество – государство», закрепить его в национальном законодательстве и правовой практике.

Во-вторых, в процессе экономических реформ главным критерием должно стать обеспечение интересов человека. Это – важнейшее условие построения действительно народного государства.

В-третьих, конституционное закрепление роли и статуса институтов гражданского общества, отражающее принцип «Общество – инициатор реформ», также является требованием времени.

В-четвертых, в основном законе должны определить конституционные основы развития института семьи, бережного донесения до будущих поколений традиционных человеческих ценностей, дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране.

В-пятых, сегодня, когда подрастающее поколение выходит на арену в качестве созидателей Нового Узбекистана, в целях полного обеспечения его прав и интересов в Конституции должны быть отражены государственная молодежная политика, вопросы всесторонней поддержки молодежи, ее права и обязанности.

В-шестых, Узбекистан идет по пути построения социального государства и справедливого общества.

«Поэтому, думаю, настало время закрепить в качестве конституционной нормы принцип «Новый Узбекистан – социальное государство», - сказал президент.

В-седьмых, в целях повышения эффективности действующей системы защиты прав человека в Конституции также должны быть отражены вопросы недопущения детского труда, надежной защиты прав инвалидов, представителей старшего поколения.

В-восьмых, в настоящее время многие развитые государства, учитывая глобальные климатические изменения, вводят в свои конституции специальные экологические разделы. В Конституции Узбекистана также важное место должно быть отведено правовым нормам, касающимся этого актуального вопроса.

В-девятых, целесообразно закрепить на конституционном уровне вопросы развития детских садов, школ, сфер высшего образования и науки, которые являются взаимосвязанными составляющими фундамента Третьего Ренессанса.

«Безусловно, мы должны всесторонне и глубоко продумать такую важнейшую, стратегическую задачу, как обновление Конституции, провести широкое общественное обсуждение, тщательно изучить передовой отечественный и мировой опыт и только после этого принять по данному вопросу конкретное решение», - сказал глава государства.

Мирзиёев убежден, что палаты Олий Мажлиса, депутаты и сенаторы, почтенные ветераны, женщины, молодежь, ученые-правоведы и политологи, деятели науки, творческая интеллигенция – весь народ выразят свое мнение и взгляды по этому вопросу.