В Кремле раскрыли договоренности Путина и Байдена

CentralAsia (CA) - Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден условились поручить своим представителям продолжать предметные консультации по «чувствительным вопросам». Об этом РБК сообщил советник по внешней политике Юрий Ушаков.

«Была такая достигнута договоренность особенно после того как Владимир Путин сказал, что есть определенные красные линии», — сказал он.

По его словам, Путин и Байден выразили взаимное удовлетворение тем, как стороны начали реализовывать женевские договоренности по кибербезопасности.

Кроме этого, помощник президента России отметил, что лидеры обсудили проблематику функционирования дипломатических миссий, причем инициатива исходила от Байдена. «(Байден) сказал, что здешний посол в Москве жалуется, что вообще невозможно работать, дипломатов не хватает. Средств по физической защите посольства и его самого нету. Но мы сказали, что это все-таки следствие ваших акций», — пояснил Ушаков.

Он также указал, что Путин предложил обнулить все ограничения на работу дипмиссий, в том числе вернуть российский стороне дипсобственность. В ответ, по словам Ушакова, Байден заявил, что «многое наделала предыдущая администрация», однако будут предприняты первые шаги, в том числе обеспечен доступ российских дипломатов, «чтобы они просто посмотрели, в каком состоянии находится собственность».

Переговоры Путина и Байдена начались 7 декабря около 18:00 мск и продлились чуть более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, связанных с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей 2015 года. Путин подчеркнул роль Киева в невыполнении договоренностей и провокационные действия Украины в Донбассе. В ответ Байден заявил об «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи границ Украины и указал на санкции, которые США и их партнеры примут в случае эскалации.

Президент России, в свою очередь, отметил, что «именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей». По его словам, Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение альянса на Восток, а также размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

«Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам», — сказано в сообщении Кремля.