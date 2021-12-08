Омикрон-штамм COVID-19 обнаружили в 57 странах, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 57 странах. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ отмечается, что «по состоянию на 7 декабря 2021 года омикрон-вариант был подтвержден в 57 государствах». Сведения о его присутствии поступили из всех шести регионов ВОЗ.

Эксперты обратили внимание на тот факт, что в странах юга Африки сейчас быстро растет число выявляемых случаев заражения коронавирусом. Хотя «драйверы» этого роста специалистам пока не известны, они считают «вероятным», что свою роль сыграло распространение в этом регионе «омикрона», а также расширившееся проведение тестирования среди населения на ковид после того, как это штамм был отнесен ВОЗ к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность» (VOC).

Как подчеркнули в организации, «предварительные анализы говорят о том, что мутации, присутствующие в омикрон-варианте могут снижать нейтрализующую активность антител, что приводит к снижению защиты со стороны естественного иммунитета». В ВОЗ считают, что в этом может состоять объяснение, «почему этот вариант, судя по всему, быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом, как это происходит в Южной Африке».

По мнению ВОЗ, необходимы дополнительные данные, чтобы можно было судить об эффективности вакцин против омикрон-штамма. «Необходимо получить больше данных для оценки того, могут ли имеющиеся у омикрон-варианта мутации приводить к снижению иммунной защиты, полученной от вакцины», - констатировали эксперты.

По их словам, требуется также больше «данных об эффективности вакцин, включая применение дополнительных доз». Подчеркивается, что «ВОЗ продолжит работать с партнерами по мониторингу и оценке этих данных, как только они появятся».

В ВОЗ обратили внимание на свидетельства, согласно которым «омикрон-вариант имеет преимущества в росте перед другими циркулирующими вариантами». Вместе с тем, экспертам «пока не известно, приводит ли это к увеличению заразности». Нет ясности у специалистов и в отношении тяжести протекания болезни при заражении «омикроном». Ссылаясь на сведения о выявленных в 18 странах Евросоюза 212 случаях инфицирования этим штаммом, эксперты отметили, что болезнь протекает «асимптоматично или легко».