Омикрон-штамм ускоряет развитие пневмонии, - ученые

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса «омикрон» быстрее остальных штаммов спускается в легкие, вызывая пневмонию за три-пять дней, заявил в интервью газете «Известия» руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Что плохо в штамме «омикрон», он, точно так же как и «дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно», - сказал Семенов.

Он подчеркнул, что при заражении прежними штаммами от момента инфицирования до появления пневмонии проходило до 11 дней, сейчас же речь идет о трех-пяти днях.

Семенов также выразил мнение, что эффективность вакцин при «омикроне» может снизиться, но не критично.

«По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма «Омикрон» будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU», - сказал он.

Таким образом, пояснил ученый, при правильной вакцинации уровень антител должен быть намного выше, чем требуется для нейтрализации нового штамма. «Не два антитела с ним справятся, а три антитела: «прибегут» на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас», - заключил он.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.