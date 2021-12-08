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Узбекистан принял флаг юношеских Азиатских Пара игр

CentralAsia (UZ) -  На торжественной церемонии закрытия третьих летних Азиатских Пара игр в Бахрейне президент Паралимпийского комитета Азии Маджид Рашид вручил флаг данных престижных стартов следующему хозяину состязаний — Узбекистану. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.

По данным НОК, в ходе завершившихся игр узбекистанские спортсмены завоевали 11 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Отмечается, что флаг Азиатских Пара игр принял председатель Национального Паралимпийского комитета Узбекистана Мухторхон Ходжаев.

В ноябре этого года пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов заявил, что в 2025 году Ташкент примет у себя Азиатские и Азиатские Пара игры среди молодежи. Узбекистан станет первой страной, в которой одновременно пройдут как Азиатские, так и Азиатские Пара соревнования.

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