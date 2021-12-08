Китайские ученые опубликовали первую фотографию «омикрон-штамма» COVID

CentralAsia (CA) - Университет Гонконга в среду опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа. Об этом сообщается на сайте университета.

Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон». Университет обнародовал изображение при малом и большом увеличении.

Prof Malik Peiris from @HKU_SPH and Prof John Nicholls from the Department of Pathology have released an electron microscope image of the SARS-CoV-2 Omicron variant.#COVID19 #OmicronVariant



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Как пояснили исследователи, при малом увеличении на микрофотографии видно повреждение клеток с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы. Микрофотография с большим увеличением показывает агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Ранее стало известно, что исследователям кафедры микробиологии Гонконгского университета удалось выделить «омикрон» из клинических образцов, что позволит разработать и произвести вакцины против нового штамма.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.