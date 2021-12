Китайские ученые опубликовали первую фотографию «омикрон-штамма» COVID

CentralAsia (CA) - Университет Гонконга в среду опубликовал изображение варианта коронавируса «омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа. Об этом сообщается на сайте университета.

Ученые медицинского факультета, включая специалистов в области патологии и вирусологии, смогли сделать электронную микрофотографию клетки (Vero E6) почки обезьяны, после заражения вариантом SARS-CoV-2 «омикрон». Университет обнародовал изображение при малом и большом увеличении.

Prof Malik Peiris from @HKU_SPH and Prof John Nicholls from the Department of Pathology have released an electron microscope image of the SARS-CoV-2 Omicron variant.#COVID19 #OmicronVariant



