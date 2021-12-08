экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлен 201 новый случай COVID-19
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  Во вторник, 7 декабря, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 194 904. В течение прошедших суток зафиксирован 201 новый случай, сообщает Минздрав республики.

Официально подтверждена кончина 1 больного от COVID-19 (всего 1425 летальных исхода).

За день выздоровели 325 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 191 602).

На лечении находятся 1 877 больных коронавирусом.

Новости по теме:

print
  • В Дагестане издали книгу муфтия Ахмада Афанди на узбекском языке
  • В Казахстане за сутки выявлено 545 случаев COVID-19
  • Опубликован видеообзор визита президента Узбекистана в Казахстан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com