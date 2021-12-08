В Узбекистане за сутки выявлен 201 новый случай COVID-19

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CentralAsia (UZ) - Во вторник, 7 декабря, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 194 904. В течение прошедших суток зафиксирован 201 новый случай, сообщает Минздрав республики.

Официально подтверждена кончина 1 больного от COVID-19 (всего 1425 летальных исхода).

За день выздоровели 325 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 191 602).

На лечении находятся 1 877 больных коронавирусом.