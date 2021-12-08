Названа общая численность населения Казахстана

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин представил президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о первых результатах национальной переписи населения, которая проходила в период с 1 сентября по 30 октября. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Как сообщил премьер-министр, общая численность казахстанцев по итогам переписи составила 19 млн 169 тыс. 550 человек, из которых мужчин – 48,71%, женщин – 51,29%.

Средний возраст населения – 31,94 года. 33,97% казахстанцев – дети в возрасте до 17 лет, 19,72% – молодежь в возрасте 14-28 лет. Доля казахов в этническом составе достигла 70,18%.

Численность граждан трудоспособного возраста страны составила 11 млн 320 тыс. 410 человек, или 59,05% населения Казахстана.

Ранее глава Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов сообщил, что цифра в 19,6 млн прошедших перепись населения в Казахстане не отражает реальную численность населения.

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