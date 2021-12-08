Как в США отреагировали на отказ Сауле Омаровой от должности главы регулятора банков?

CentralAsia (KZ) - Президент США Джо Байден прокомментировал отказ от назначения на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США уроженки Казахстана Сауле Омаровой.

В своем заявлении американский лидер отметил, что Омарова могла бы привнести бесценное понимание и перспективу в работу Министерства финансов США. Байден подчеркнул, что Сауле выросла при советской власти до приезда в США. Это, по его словам, означает, что она жила американской мечтой и смогла воплотить ее в жизнь, иммигрировав в Америку.

«Будучи убежденным защитником интересов потребителей и стойким защитником безопасности и устойчивости нашей финансовой системы, Сауле могла бы привнести бесценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа», - сказал он.

Байден также добавил, что с начала выдвижения кандидатуры Омарова подверглась многочисленным нападкам.

«К сожалению, с самого начала выдвижения кандидатуры Сауле подвергалась неуместным личным нападкам, которые выходили далеко за рамки допустимого. Я благодарен председателю Брауну за то, что он предоставил ей справедливое слушание и возможность продемонстрировать свою квалификацию», - заключил Байден.

Управление валютного контроля Минфина США - важнейшее ведомство, осуществляющее надзор и регулирование около 1200 национальных банков федеральной банковской системы.

Ранее спор произошел в Сенате США во время представления кандидатуры Сауле Омаровой на пост главы банковского регулятора. Назначение уроженки Казахстана на высокий пост в Минфине США оказалось под угрозой срыва после того, как ряд демократов в Конгрессе выступили против ее назначения. Позже Омарову обвинили в краже 26-летней давности. После данного обвинения Белый дом выступил с заявлением и защитил Омарову как «исключительно квалифицированного» кандидата и назвал это дело «недоразумением и запутанной ситуацией».

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