Внешний долг Таджикистана за 9 месяцев вырос на $18,4 млн

- Таджикистан, экономика
- 14:07, 08 декабря 2021
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CentralAsia (TJ) - Общая сумма внешнего долга Таджикистан на 1 октября 2021 года составила $3 млрд 262,1 млн, передает «Азия Плюс».
По данным Минфина, это на $18,4 млн больше по сравнению с объемом задолженности страны внешним кредиторам в начале нынешнего года, когда он составлял $3 млрд 243,7 млн.
В структуре внешнего долга 96,4% приходится на «непосредственный государственный долг, который обеспечивает выполнение услуг правительства». Речь идет о кредитах, которые были привлечены для реализации государственных инвестиционных проектов.
Совокупный объем таких задолженностей увеличился в январе-сентябре этого года на $11,6 млн, составив $3 млрд 144 млн на 1 октября.
Задолженности Национального банка Таджикистана перед Международным валютным фондом, Китаем и Исламским банком развития сократились до $8,9 млн (с $15 млн в начале года).
В то же время, объем других задолженностей с государственной гарантией вырос до $111,4 млн (с $96,3 млн).
В Госбюджете страны на 2022 год запланировано привлечение около $290 млн для реализации государственных инвестиционных проектов.
Соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП составляет 38,2%.
Максимально допустимое соотношение внешнего долга к ВВП для стран с низким уровнем дохода по рекомендациям международных финансовых институтов составляет 40%.
Сравнительно большие задолженности Таджикистан имеет перед Китаем, Всемирным банком, Азиатским банком развития.