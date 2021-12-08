В Узбекистане снизили с 16 до 14 лет минимальный возраст наступления уголовной ответственности

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане изменен минимальный возраст наступления уголовной ответственности. Соответствующий закон, подписанный президентом, размещен в издании «Народное слово».

Исходя из закона, отныне минимальный возраст для привлечения к уголовной ответственности устанавливается в 14 лет. Ранее он составлял 16 лет.

Устанавливается уголовная ответственность за половые контакты с несовершеннолетними в возрасте до 16 лет путем передачи материальных ценностей или имущественного интереса и усиливаются меры наказания за преступления в данной сфере.

В том числе, в статье 128 (Вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса максимальный срок лишения свободы увеличивается с 5 до 7 лет.

В части 1 статьи 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса наказание в виде лишения свободы увеличивается с 1 года до 2 лет.