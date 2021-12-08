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Названа самая смешная фотография домашнего питомца 2021 года

CentralAsia (CA) -  Организаторы конкурса Comedy Pet Photo Awards-2021 (CPPA) выбрали победителя и финалистов конкурса самых забавных снимков домашних питомцев. Об этом сообщается на сайте CPPA.

Абсолютным победителем стала Зои Росс и ее снимок Whizz pop, на котором запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора. Фотография была сделана в Пенкридже (Великобритания). Зои Росс получит в подарок памятный сертификат, подтверждающий звание лучшего фотографа домашних животных, уникальный трофей, корм для питомца и денежный приз в размере две тысячи фунтов стерлингов.

«Мы даже не думали о победе, но решили принять участие в конкурсе, потому что нам понравилась идея помочь благотворительной организации, просто прислав забавную фотографию. Пеппер — самый счастливый щенок, которого мы когда-либо встречали, и которого мы любим до безумия», — поделилась Росс.

Помимо этого судьи выбрали победителей в семи категориях: «Домашние питомцы, похожие на своих хозяев», «Юниоры», «Кошки — наши изумительные друзья», «Собаки — наши лучшие друзья», «Могучий конь» и «Другие животные». Также организаторы отметили фотографии, не занявшие призовые места, но получившие высокие оценки.

Данный конкурс был создан Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Как рассказали организаторы, его цель — отметить позитивную и важную роль, которую домашние животные могут играть в нашей жизни. Он также направлен на оказание помощи бездомным домашним животным в Великобритании: часть выручки от всех вступительных и спонсорских взносов пошли на поддержку благотворительной организации Animal Support Angels.

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