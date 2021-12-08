Парламент Узбекистана рассмотрел вопрос о легализации насвая

CentralAsia (UZ) - В парламенте Узбекистана рассмотрели вопрос о легализации насвая. Трансляция заседания парламента велась каналом Uzreport.TV.

Узбекские депутаты дискутировали, нужно ли регулировать в стране производство и продажу вещества.

«Насвай широко употребляется сейчас. Его нужно либо запретить, либо регулировать его производство. Иначе это не прекратится. От того, что мы закрываем на это глаза, жизнь не изменится», — считает парламентарий Максуда Ворисова.

С ней не согласен депутат Уктам Исламов. По его мнению, внесение насвая в список табачных изделий приведет к массовому конвеерному производству «вредного вещества». Кизилгул Косимова из комитета по вопросам охраны здоровья, напротив, считает, что легализация сдержит производителей, так как им придется сертифицировать свой товар и платить налоги.

В результате парламентариям не удалось прийти к единому мнению. Окончательное рассмотрение законопроекта, предложенного правительством страны, отложено до второго чтения.

Насвай — это вид некурительного табачного изделия, смесь золы, табака и извести. Среди стран Средней Азии в Узбекистане самый высокий показатель его потребления — 12 процентов населения (более 20 процентов взрослых мужчин). В Казахстане, Туркменистане и России насвай запрещен.