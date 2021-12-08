Узбекистан должен сдержать свои обещания в области прав человека - Human Rights Watch

CentralAsia (UZ) - На этой неделе посол Узбекистана в Женеве был избран одним из вице-президентов Совета ООН (КПЧ ООН) по правам человека на 2022 год, что, по словам Узбекистана, является признаком готовности страны защищать права человека на международной арене.

Получение такого поста на самом деле мало что говорит о приверженности авторитарной центральноазиатской страны правам человека как дома, так и за рубежом, отмечается в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 7 декабря.

Внутри страны наблюдается некоторый скромный прогресс, поскольку с 2016 года Ташкент начал более активно сотрудничать с ООН, и пригласил в страну несколько ключевых специальных докладчиков ООН, в том числе по борьбе с терроризмом. Страна присоединилась к некоторым международным договорам, например, о правах людей с ограниченными возможностями и подписала обязательство «поддерживать самые высокие стандарты в продвижении и защите прав человека».

Но остаются существенные пробелы, - отмечается в публикации. Узбекистан еще не направил открытое приглашение всем спецдокладчикам ООН. Он должен стремиться к реальному выполнению рекомендаций, сделанных такими экспертами. В июле пятеро экспертов ООН пожаловались, что Ташкент проигнорировал их совет при пересмотре закона о религии. В марте рабочая группа ООН назвала арест бывшего дипломата Кадыра Юсупова произвольным и потребовала его освобождения. Юсупов по-прежнему находится за решеткой. Правительство Узбекистана должно поддерживать независимое гражданское общество, устраняя препятствия для регистрации НПО.

Роль вице-президента КПЧ ООН предполагает ответственность за соблюдение основных принципов, на которых основан совет. Прежде чем отпраздновать это назначение, Узбекистан должен начать выполнять свои обещания стать международным игроком в области прав человека, отмечается в заявлении правозащитников.