По итогам года Узбекистан войдет в число пяти крупнейших импортеров картофеля в мире

CentralAsia (UZ) - С начала января по конец ноября 2021 года Узбекистан импортировал 455,8 тыс. тонн картофеля, сообщают аналитики EastFruit со ссылкой на данные Министерства экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан. По оценкам аналитиков east-fruit.com, объем импорта этой продукции за 11 месяцев 2021 года уже на 8% превысил импорт за весь 2020 год.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в прошлом году: по оценкам аналитиков EastFruit, импорт товарного картофеля в Узбекистан в 2020 году составил 421 тыс. тонн, что в свою очередь, почти в полтора раза превысило показатель предыдущего года. Картофель стал главной импортной позицией плодоовощного сектора Узбекистана за последние несколько лет, объемы его импорта резко возросли с 2017 года, до этого годовой объем импорта картофеля не превышал 50 тыс. тонн.

В 2021 году основными поставщиками товарного картофеля в Узбекистан являются Иран, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан и Нидерланды, на суммарную долю которых приходится 95-99% всего импорта.

Однако в ноябре и начале декабря 2021 года появились негативные новости касательно крупнейших поставщиков этой продукции в Узбекистан, занимающих первые три строчки рейтинга по объему импорта.

12 ноября 2021 года Агентство по карантину и защите растений Узбекистана сообщило, что начиная с 25 сентября 2021 года случаи обнаружения особо опасных вредителей – золотистой и бледной картофельной нематоды в импортируемых партиях товарного картофеля из Ирана и Пакистана стали регулярными, т.е. приобрели систематический характер. По данным Государственного комитета по статистике республики, в январе-октябре 2021 года на суммарную долю этих двух стран приходится 58% всего объема импорта картофеля в Узбекистан. Плохая новость заключалась в том, что из 110 тыс. тонн картофеля, завезенных на территорию Узбекистана с начала августа по 11 ноября 2021 года, в 4250 тоннах этой продукции были обнаружены опасные нематоды. Учитывая потребности республики в картофеле, Агентство по карантину и защите растений Узбекистана провело переговоры с карантинными службами Ирана и Пакистана по видеосвязи. В результате были достигнуты договоренности об усилении карантинного надзора со стороны этих государств (Ирана и Пакистана) и предоставлении ими списков производителей картофеля, продукция которых соответствует фитосанитарным требованиям Узбекистана.

Другая плохая новость в контексте импорта картофеля появилась в начале декабря, сообщает аналитический портал. Казахстан вводит временный запрет на вывоз с территории страны картофеля и моркови сроком на 3 месяца. Такое решение принято для исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Эти ограничения вступают в силу в конце декабря. За 9 месяцев 2021 года доля Казахстана в общем объеме импорта картофеля в Узбекистан составила 29%.

С начала января по конец сентября 2021 года динамика средних оптовых цен на картофель урожая текущего года в целом была аналогична прошлому году, а цены были примерно на том же уровне, что и в 2020 году. Но, из-за ажиотажной ситуации на картофельном рынке России клубнеплод начал дорожать и в Узбекистане по эффекту домино в конце сентября 2021 года. Спустя три недели, всего за одну неделю – с 14 по 21 октября 2021 года средние оптовые цены на этот продукт выросли с 3500 до 5000 сум/кг ( $0,33 — $0,47), т.е. на 43%.

В то же время как фактор сдерживания дальнейшего роста цен на картофель, 21 октября 2021 года верхняя палата парламента Узбекистана одобрила закон о внесении поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте и реализации ряд продуктов, в том числе и на картофель. Согласно этому документу, с 10 октября по 31 декабря 2021 года импорт и оборот по реализации указанных выше товаров освобождаются от НДС.

С 4 ноября по текущую дату 2021 года средние оптовые на картофель в Узбекистане колеблются от 4500 до 4500 сум/кг ( $0,42 — $0,51). По состоянию на 3 декабря средние оптовые цены на картофель составляют 5000 сум/кг ($0,46), что на 43% выше, чем на аналогичную дату 2020 года и 2,2 раза выше, чем на эту же дату 2019 года.

Аналитики поясняют, что ситуация не изменится и в ближайшие годы. По их прогнозам, импорт за весь текущий год будет больше полумиллиона тонн. В общем рейтинге крупнейших импортеров наша страна уступает лишь Бельгии, Нидерландам, Германии и Италии.

При этом тройка лидеров в этом списке импортирует картофель не столько для собственного населения, сколько для переработки его в замороженный картофель фри и другие готовые продукты. А Узбекистан закупает его исключительно для внутреннего потребления.

И если брать чистый импорт, то здесь Узбекистан может даже опередить Италию, которая в сезон экспортирует ранний картофель.