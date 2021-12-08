В Ташкенте прошла министерская конференция в формате «Италия – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) - 8 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась вторая министерская конференция в формате «Италия – Центральная Азия» под председательством Узбекистана, сообщил МИД республики.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств, руководители и представители экономических и финансовых структур, институтов здравоохранения стран Центральной Азии, Италии и Европейского Союза.

Делегации обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между странами Центральной Азии и Италией, отметили важность совместного реагирования на современные вызовы и угрозы. Проанализированы пути решения экологических проблем в регионе, предотвращения транснациональных угроз экстремизма и терроризма.

В рамках сессионных заседаний рассмотрены механизмы совершенствования регионального экономического партнерства, повышения эффективности взаимодействия в областях торговли и инвестиций, транспорта и транзита. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в отраслях энергетики, агробизнеса и промышленного оборудования. Обозначены приоритетные направления совместных усилий в сфере здравоохранения, с обменом мнениями по мерам противодействия пандемии и преодолению ее последствий.

В рамках конференции также организован «круглый стол» на тему: «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Центральной Азией и Италией», в котором приняли участие ведущие центрально-азиатские и итальянские эксперты. Участники изучили концептуальные модели регионального управления, устойчивого и инклюзивного развития, вопросы защиты и продвижения культурного наследия, активизации научно-академических контактов.