экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте прошла министерская конференция в формате «Италия – Центральная Азия»

CentralAsia (UZ) -  8 декабря 2021 года в Ташкенте состоялась вторая министерская конференция в формате «Италия – Центральная Азия» под председательством Узбекистана, сообщил МИД республики.

В мероприятии приняли участие главы внешнеполитических ведомств, руководители и представители экономических и финансовых структур, институтов здравоохранения стран Центральной Азии, Италии и Европейского Союза.

Делегации обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между странами Центральной Азии и Италией, отметили важность совместного реагирования на современные вызовы и угрозы. Проанализированы пути решения экологических проблем в регионе, предотвращения транснациональных угроз экстремизма и терроризма.

В рамках сессионных заседаний рассмотрены механизмы совершенствования регионального экономического партнерства, повышения эффективности взаимодействия в областях торговли и инвестиций, транспорта и транзита. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в отраслях энергетики, агробизнеса и промышленного оборудования. Обозначены приоритетные направления совместных усилий в сфере здравоохранения, с обменом мнениями по мерам противодействия пандемии и преодолению ее последствий.

В рамках конференции также организован «круглый стол» на тему: «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Центральной Азией и Италией», в котором приняли участие ведущие центрально-азиатские и итальянские эксперты. Участники изучили концептуальные модели регионального управления, устойчивого и инклюзивного развития, вопросы защиты и продвижения культурного наследия, активизации научно-академических контактов.

print
  • Монголия имеет 4,1 млн. лошадей
  • В Узбекистане амнистировали 182 осужденных
  • В Казахстане за сутки выявлено 545 случаев COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com