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В Казахстане за сутки выявлено 704 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область — 129;

- город Нур-Султан — 122;

- Павлодарская область — 78;

- Северо-Казахстанская область — 77;

- Костанайская область — 68;

- Акмолинская область — 62;

- город Алматы — 54;

- Восточно-Казахстанская область — 33;

- Алматинская область — 19;

- Западно-Казахстанская область — 18;

- Атырауская область — 15;

- Жамбылская область — 7;

- Кызылординская область — 7;

- Туркестанская область — 5;

- город Шымкент — 4;

- Мангистауская область — 4;

- Актюбинская область — 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 977 тыс. 031 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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