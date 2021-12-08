В Казахстане за сутки выявлено 704 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область — 129;
- город Нур-Султан — 122;
- Павлодарская область — 78;
- Северо-Казахстанская область — 77;
- Костанайская область — 68;
- Акмолинская область — 62;
- город Алматы — 54;
- Восточно-Казахстанская область — 33;
- Алматинская область — 19;
- Западно-Казахстанская область — 18;
- Атырауская область — 15;
- Жамбылская область — 7;
- Кызылординская область — 7;
- Туркестанская область — 5;
- город Шымкент — 4;
- Мангистауская область — 4;
- Актюбинская область — 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 977 тыс. 031 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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