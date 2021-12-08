Дарига Назарбаева рассказала президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву о работе своего фонда

CentralAsia (UZ) - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, посетившим Казахстан в рамках государственного визита, передает МИА «Казинформ».

«Дарига Назарбаева рассказала главе соседнего государства о направлениях работы Фонда, ознакомила с работой Музея Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», - говорится в сообщении Фонда Нурсултана Назарбаева.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с государственным визитом Казахстан 5−6 декабря.

Дарига Назарбаева является директором Фонда Первого Президента Республики Казахстан с 2007 года. Фонд осуществляет молодёжные программы, социальные проекты и благотворительность.

По данным Forbes Kazakhstan на 2013 год Дарига Назарбаева владела $595 млн, из которых основной актив — телекоммуникационная компания ALMA TV, оказывающая услуги кабельного телевидения и безлимитного интернета. По данным на 2019 год информации о владении данными компаниями нет.

10 марта 2020 года британский суд огласил имена владельцев собственности стоимостью около 100 млн долларов, арестованной весной 2019 года до подтверждения происхождения средств. Ими оказались Дарига Назарбаева и её старший сын Нурали Алиев с женой Аидой.