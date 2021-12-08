В Узбекистане в конце недели ожидается резкое похолодание до -15°

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 12 декабря на территорию страны ожидается вторжения холодной воздушной массы. Температура ночью понизится до -15°. 14 декабря в Ташкенте ожидается снег, сообщает Узгидромет.

По данным синоптиков, с 12 по 14 декабря ожидается резкое похолодание. 12 декабря средняя дневная температура воздуха составит +7... +10 градусов. Ночью ожидается +1... 0 градусов.

13-14 декабря по Республике ожидаются осадки в виде дождя и непродолжительного снега. В северной территории Узбекистана ночная температура воздуха в эти дни снизится до -15 градусов.