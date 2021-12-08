Британские врачи назвали симптом омикрон-штамма у детей

CentralAsia (CA) - «Необычная» сыпь может проявляться у детей, заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом в эфире Sky News заявил британский врач Дэвид Ллойд.

Как отметил ученый, существуют некоторые различия в симптомах у детей, заразившихся «омикроном», по сравнению с взрослыми. «Такие вещи, как усталость, головная боль и потеря аппетита кажутся весьма важными, как и сыпь», - сказал он.

Ллойд подчеркнул, что у небольшой группы пациентов с COVID-19 всегда фиксировались высыпания, однако, по его словам, «до 15% детей с «омикроном» сталкиваются с сыпью, необычной сыпью».

Врач добавил, что медики постепенно узнают больше об этом штамме вируса. «Давайте надеяться, что этот вариант не так смертоносен, как «дельта», и что мы сможем справиться с ним. Но да, времена тревожные», - заключил специалист.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано.

Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.