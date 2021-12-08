В Израиле завершили строительство подземного пограничного заграждения на границе с Газой

CentralAsia (CA) - Израиль объявил о завершении строительства подземной стены на границе с сектором Газа, которое началось после подземного нападения ХАМАС. Об этом сообщает агентство Reuters.

Израильские власти завили, что конструкция состоит из надземного забора, подземной стены, морских заграждений, радарных систем и комнат управления. Кроме того, система оснащена сотнями камер и других детекторов на протяжении 65 км. Реализация проекта длилась 3,5 года.

Отмечается, что расположенные на стене датчики способны замечать вторжение в акваторию моря и включать дистанционные механизмы «уничтожения2 нападающих.

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что такое заграждение является инновационным и высокотехнологичным проектом, который делает невозможным один из видов нападения ХАМАС на Израиль. Он сообщил, что во время строительства было использовано около 220 тыс. грузовиков бетона и 140 тыс. тонн железа и стали.

Министерство обороны не сообщило, насколько глубоко барьер ушел под землю.

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После того как в 1948 году было образовано государство Израиль, в регионе регулярно происходят вооруженные конфликты, несколько раз перераставшие в полномасштабные войны с участием других стран. Последнее обострение между палестинцами и израильтянами было в мае 2021 года. В результате эскалации конфликта в течение 11 дней взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в секторе Газа, 13 - в Израиле. 21 мая Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня.