В Германии избрали нового канцлера

CentralAsia (CA) - Олаф Шольц стал новым канцлером Федеративной Республики Германия. Его избрали на этот пост во время заседания немецкого парламента — бундестага, сообщает Reuters.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером. Церемония проходит в президентском дворце Бельвю.

Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов. Это значит, что в нынешнем бундестаге ФРГ за должны были проголосовать минимум 369 депутатов из 736.

Шольц получил 395 голосов депутатов, против проголосовали 303. Глава Бундестага Бербель Бас, согласно регламенту, спросила социал-демократа, признает ли он результаты голосования. Политик ответил утвердительно.

Шольц сменил на посту главы правительства Германии Ангелу Меркель, которая была канцлером последние 16 лет. На протяжении последних трех лет он занимал пост вице-канцлера и министра финансов.

На прошедших в ФРГ 26 сентября выборах партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), который много лет возглавляла Ангела Меркель, показала худший результат в истории, набрав 24,1% голосов. На первом месте оказались социал-демократы из СДПГ во главе с Шольцем с результатом 25,7%. Третье место заняли «Зеленые» с результатом 14,8%, за ними — «Свободные демократы» с 11,5%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3% и «Левые» с 4,9%.