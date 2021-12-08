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Президент Казахстана посетит Кыргызстан в 2022 году

CentralAsia (KG) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Кабинета министров – руководителя Администрации президента Кыргызстана Акылбека Жапарова. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия.

Приветствуя Акылбека Жапарова, Касым-Жомарт Токаев отметил важность его визита с точки зрения обсуждения наиболее актуальных направлений казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

«Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем»,- сказал глава государства.

Токаев отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам девяти месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов. Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.

В свою очередь Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.

«За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене. Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана», - сказал Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного, содержательного наполнения планирующегося визита президента Казахстана в Кыргызстан в предстоящем году.

В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.

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