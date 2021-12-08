В России выявили 30 752 случая COVID за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 30 тыс. 752 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2292 (7,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 895 тыс. 597 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 229,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 446 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 664 тыс. 134 человека.