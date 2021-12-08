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В России за сутки от коронавируса скончались 1179 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1179 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 90 и Московской области — 54.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 284 тыс. 823 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,8 млн, из них выздоровели — 8,5 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 664 тыс. 134 пациента.

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