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В Казахстане ожидается похолодание до - 35 градусов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» рассказали, какой будет погода 9, 10 и 11 декабря.

Согласно прогнозу, 9 декабря большая часть территории страны будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым сохранится погода без осадков, а также ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до -20...-25°С, местами -30°С. 10 декабря на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – до -35°С.

На западные регионы страны начнет оказывать влияние циклон из районов Черного моря, который в последующие двое суток будет смещаться в восточном направлении на остальную территорию республики, вызывая на своем пути осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра 15-25 м/с, в северных регионах – с низовой метелью, а также постепенное повышение температуры воздуха ночью 11 декабря в северной половине республики до -5...-10°С, местами -15...-20°С, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области -25°С.

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