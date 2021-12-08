В соцсетях узбекистанцы раскритиковали ситуацию в общежитии для инвалидов (фото, видео)

В соцсетях узбекистанцы раскритиковали ситуацию в общежитии для инвалидов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей раскритиковали состояние общежития для людей с ограниченными возможностями в городе Карши.

«Это не Сирия или Ирак. Это общежитие №2...», - комментируюn узбекские блогеры фото с кадрами из города Карши.

Как пишут пользователи, в общежитии в таких условиях продолжают жить люди с ограниченными возможностями.

Министерство социального обеспечения Узбекистана и другие соответствующие ведомства пока никак не прокомментировали ситуацию.