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В соцсетях узбекистанцы раскритиковали ситуацию в общежитии для инвалидов (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане пользователи соцсетей раскритиковали состояние общежития для людей с ограниченными возможностями в городе Карши.

«Это не Сирия или Ирак. Это общежитие №2...», - комментируюn узбекские блогеры фото с кадрами из города Карши.

Как пишут пользователи, в общежитии в таких условиях продолжают жить люди с ограниченными возможностями.

Министерство социального обеспечения Узбекистана и другие соответствующие ведомства пока никак не прокомментировали ситуацию.

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