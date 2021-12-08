В соцсетях узбекистанцы раскритиковали ситуацию в общежитии для инвалидов (фото, видео)

- Узбекистан, общество
- 18:09, 08 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане пользователи соцсетей раскритиковали состояние общежития для людей с ограниченными возможностями в городе Карши.
«Это не Сирия или Ирак. Это общежитие №2...», - комментируюn узбекские блогеры фото с кадрами из города Карши.
Как пишут пользователи, в общежитии в таких условиях продолжают жить люди с ограниченными возможностями.
Министерство социального обеспечения Узбекистана и другие соответствующие ведомства пока никак не прокомментировали ситуацию.