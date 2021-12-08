Минтруда Узбекистана временно приостановило лицензии 6 частных агентств занятости

CentralAsia (UZ) - Работа шести частных агентств занятости в Узбекистане приостановлена на 10 дней, сообщило Минтруда республики.

Отмечается, что данные организации не зарезервировали средства в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

По закону агентства должны вносить 8 500 базовых расчетных величин, что сопоставимо почти с 2,3 млрд сумов ($213 тыс.).

В Узбекистане частным агентствам занятости повысили сумму резерва. Ранее организации должны были хранить в запасах 50 тыс. долларов.