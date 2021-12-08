Главы МИД Узбекистана и Италии обсудили проведение совместных мероприятий

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, прибывшим в страну для участия во 2-й министерской конференции в формате «Италия – Центральная Азия».

На встрече рассмотрены предложения по проведению совместных двусторонних мероприятий, в том числе 7-го заседания узбекско-итальянской Межправительственной рабочей группы по вопросам торговли, экономического и промышленного сотрудничества и экспортных кредитов в 2022 году в Ташкенте.

Выражена обоюдная готовность к дальнейшему укреплению межпарламентского диалога, активизации межрегионального сотрудничества, в частности между Самаркандской областью и регионом Ломбардия, расширению договорно-правовой базы, увеличению взаимных туристических потоков, сообщил МИД республики.

Отдельное внимание было уделено празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Италией в 2022 году посредством проведения совместных мероприятий.

На переговорах также рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.