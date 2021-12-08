Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана обсудили в Ташкенте ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря провел встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым, прибывшим в Ташкент для участия в министерской встрече в формате «Италия – Центральная Азия».

По информации МИД, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы узбекско-кыргызских отношений в политико-дипломатической, пограничной, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Рассмотрены ход реализации ранее достигнутых договоренностей и график предстоящих мероприятий на различных уровнях.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной ситуации, в том числе складывающейся обстановки в Афганистане.