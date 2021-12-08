На «ЭКСПО 2020» в Дубае открылся Национальный день Узбекистана - фоторепортаж

CentralAsia (UZ) - В среду, 8 октября, в рамках Всемирной выставки «ЭКСПО 2020» в Дубае открылся Национальный день Узбекистана – масштабное торжественное мероприятие, посвященное истории, современному развитию и потенциалу нашей страны, сообщает ИА «Дунё».

В торжественном открытии Национального дня приняла участие официальная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Сардором Умурзаковым.

Как сообщалось ранее, на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае осуществляет свою работу национальный павильон Республики Узбекистан, где широкой международной публике демонстрируются научные и экономические достижения страны за последние годы, культурное наследие и туристический потенциал, а также план развития Нового Узбекистана, инвестиционные возможности страны.

В ходе работы всемирной выставки в Дубае Фонд в партнёрстве с Национальным павильоном Узбекистана представит ряд мероприятий, направленных на продвижение культурного и туристического потенциала Узбекистана на международной площадке.

Всемирная выставка EXPO 2020 Dubai за время работы до 31 марта 2022 года призвана принять 25 млн гостей со всего мира.