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Узбекистан призвал мировое сообщество разморозить активы Афганистана

CentralAsia (UZ) -  Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 декабря на второй министерской встрече в формате «Италия — Центральная Азия» призвал мировое сообщество снять санкции и разморозить международные активы Афганистана.

«Призываем мировое сообщество принять меры для снятия санкций, разморозки международных активов Афганистана и помощи в восстановлении банковской системы страны», — заявил Камилов.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что афганский народ находится «в очень трудном положении», так как гуманитарная ситуация в стране близка к катастрофической. Необходимо оказать эффективную помощь афганскому народу.

Также Камилов считает, что надо создать гуманитарный коридор в Афганистан, иначе произойдет гуманитарная катастрофа. При этом новые афганские власти должны выполнить все свои обязательства и не допустить распространения терроризма с территории Афганистана.

Ранее сообщалось, что 8 декабря в Ташкенте прошла вторая министерская встреча в формате «Италия — Центральная Азия».

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