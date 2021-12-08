Ситуация в Афганистане близка к катастрофической, - глава МИД Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что гуманитарная ситуация в Афганистане близка к катастрофической. Об этом он заявил на открывшейся 8 декабря в Ташкенте международной конференции «Италия — Центральная Азия».

«Сегодня афганский народ оказался в очень трудном положении. Нынешняя гуманитарная ситуация в стране близка к катастрофической. В наших силах оказать эффективную помощь афганскому народу. Необходимо обеспечить гуманитарный коридор в Афганистан в целях недопущения гуманитарной катастрофы», — отметил Камилов.

По его словам, Узбекистан и Афганистан связывают вековые узы дружбы, общность истории, религии, обычаев и традиций. В стране новая власть, временное правительство, сформированное движением «Талибан», которое стремится получить признание мирового сообщества.

«Полагаем, что в нынешних реалиях необходимо проводить конструктивный диалог с новыми властями Афганистана во избежание повторного превращения этой многострадальной страны в так называемое государство-изгой. Поэтому Узбекистан в числе первых приветствовал создание временного правительства Афганистана в надежде на его успешное функционирование во благо многонационального афганского общества», — подчеркнул он.

Камилов добавил, что ключевым вопросом является разработка постконфликтной стратегии в отношении Афганистана. Приоритетом должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы экономического характера, а также реализация в стране социально-экономических проектов.

Узбекистан, по его словам, надеется и рассчитывает на то, что новые власти Афганистана выполнят свои обещания и международные обязательства, в числе которых: создание правительства на основе широкого представительства, борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, недопущение размещения на территории страны различных террористических группировок и прекращение любых контактов с ними, поддержка добрососедских связей со странами региона, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе женщин и национальных меньшинств.

«С территории Афганистана больше никогда не должна исходить малейшая угроза как государствам региона, так и другим странам мира», — заключил Абдулазиз Камилов.