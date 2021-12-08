Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан вошли в топ-10 стран с самым дешевым электричеством

CentralAsia (UZ) - Три государства Центральной Азии вошли в мировую десятку стран с самой дешевой электроэнергией для населения. Об этом 8 декабря сообщает британский экспертный портал Cable.co.uk.

Эксперты ресурса проанализировали цены на электроэнергию в 230 государствах. Как оказалось, самые дешевые энергоносители в странах Северной и Центральной Африки, а также государствах бывшего СССР.

В Центральноазиатском регионе лидирует Кыргызстан, находящийся на 4-м месте мирового рейтинга. За один киловатт-час электроэнергии кыргызстанцы платят 0,017 доллара. Таджикистан с ценой за киловатт-час 0,023 доллара — на 6-м месте. В занимающем 7-е место Узбекистане электричество для населения стоит 0,027 доллара. Это дешевле, чем в Казахстане (0,039 доллара), у которого 16-е место мирового рейтинга.

Самое дорогое электричество в мире оказалось в странах Карибского бассейна, отдаленных островных государствах Тихого океана, а также в Германии и Сомали. Жителям этих стран приходится платить за один киловатт-час от 0,30 до 0,69 доллара.