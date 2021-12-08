Указатели на таджикском и узбекском помогли разгрузить вестибюли метро Москвы

CentralAsia (UZ) - Две станции московского метрополитена наполовину уменьшили загрузку вестибюлей после того, как размещенные в них указатели продублировали на таджикском и узбекском языках. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метро.

Речь идет о станциях «Лесопарковая» и «Прокшино», около которых располагается крупнейший в РФ миграционный центр. Ранее жители района обращались в руководство метрополитена с просьбами уменьшить загрузку этих станций.

«Дублирование надписей еще на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%», - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что после дублирования указателей на 40 % уменьшились очереди в кассы и на 40% меньше стало обращений иностранцев в кассы за справочной информацией.

В России практика перевода указателей на иностранные языки широко распространена, отметили в ведомстве.

«Например, навигация всего аэропорта Шереметьево переведена на китайский язык, а в части поездов дальнего следования используются различные иностранные языки для быстрого ориентирования иностранных пассажиров», - говорится в сообщении.