Монголия уверена, что Китай примет зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине на высшем уровне

CentralAsia (MNG) - Монголия уверена, что Китай примет предстоящие зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине на высшем уровне, заявил монгольский чиновник в среду в интервью «Синьхуа».

«Нет никаких сомнений в том, что Китай примет Зимние Олимпийские игры 2022 года и Паралимпийские игры на высшем уровне. Наша национальная сборная делает все возможное, чтобы добиться успеха на этих Олимпийских играх», - сказал Эрдэнэсайхан Билэгт, руководитель Департамента реализации политики национальных команд.

«Мы все рассматриваем эту Олимпиаду в соседней стране как прекрасную возможность», - сказал Эрдэнэсайхан Билэгт, подчеркнув, что политизация спортивных мероприятий неверна.

По словам Эрдэнэсайхан Билэгта, два лыжника из Монголии уже прошли квалификацию на зимние Олимпийские игры 2022 года.

«Монголия стремится участвовать в этих зимних Олимпийских играх с как можно более широким кругом участников. Наши фигуристы и биатлонисты тренируются за границей и участвуют в соревнованиях по квалификации на Зимние Олимпийские игры», - сказал он.

Кроме того, Монголия уделяет больше внимания развитию зимних видов спорта, строя закрытые ледовые арены и предоставляя спортсменам возможность тренироваться за границей, сказал он.

«Наши дети и молодежь очень интересуются сноубордом, хоккеем, лыжами и другими видами спорта. Поэтому я уверен, что зимние виды спорта в Монголии и дальше будут развиваться».

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