Монголии пора ускорить претворение в жизнь законов о насилии в отношении женщин, - эксперт ООН

CentralAsia (MNG) - Эксперт ООН по правам человека высоко оценил значительный прогресс Монголии в принятии закона о борьбе с гендерным насилием в отношении женщин, заявив, что теперь задача состоит в обеспечении эффективного выполнения законов по всей стране.

По словам Специального докладчика по вопросу о насилии в отношении женщин, за последние 10 лет основные законодательные акты о домашнем насилии, торговле людьми, гендерном равенстве и защите свидетелей и жертв, среди прочего, заложили правовую основу для борьбы с гендерным насилием, в заявлении по окончании официального визита эксперта ООН в страну.

«Они представляют собой прочную основу для продолжения правовой реформы, в том числе необходимой для приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами», - сказала специальный докладчик Рим Алсалем.

«Отрадно, что услуги для жертв, такие как приюты, универсальные центры обслуживания и многопрофильные группы, постепенно расширяются, в том числе на провинциальном уровне. Однако еще многое предстоит сделать для обеспечения их доступности и жизнеспособности, особенно для женщин из отдаленных или сельских районов».

По словам Алсалем, также необходимо продвигать гендерно-чувствительный подход со стороны этих служб, особенно тех, которые предназначены для женщин, ставших жертвами домашнего насилия. В настоящее время поставщики услуг, особенно государственные, помещают действия, касающиеся женщин, ставших жертвами насилия, в более широкий заголовок мероприятий, связанных с семьей, или комбинируют их с действиями, направленными на предотвращение насилия в отношении детей.

Алсалем также призвала правительство расширить сферу своей политики и услуг для явного выявления, включения и охвата уязвимых групп, которые особенно подвержены гендерному насилию, таких как жертвы торговли людьми, члены сообщества ЛГБТИ и секс-работники.

«Поставщики услуг, правоохранительные органы и система правосудия должны реагировать на потребности всех групп женщин и девочек, а также на все виды насилия, с которым они сталкиваются, не только домашнее насилие», - добавила Алсалем.

Чтобы быть действительно эффективными, профилактические мероприятия должны бороться с глубоко укоренившимися вредными гендерными стереотипами, которые существуют в монгольском обществе и которые нормализуют насилие в отношении женщин и обвиняют жертв.

«Необходимы смелые, смелые кампании, а также просвещение в области прав человека, в том числе для борьбы с алкоголизмом, провоцирующим фактором во многих случаях насилия», - сказала эксперт.

Во время своей 10-дневной миссии Альсалем встретилась с правительственными чиновниками, членами парламента, Верховным судом, независимыми государственными учреждениями, международными организациями, донорами, финансовыми учреждениями, организациями гражданского общества и жертвами.

Специальный докладчик представит свои выводы Совету по правам человека в июне 2022 года.

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