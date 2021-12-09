В Монголии состоялся национальный форум против коррупции

CentralAsia (MNG) - 8 декабря прошел Национальный форум против коррупции-2021.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 9 декабря ежегодно отмечаемым Международным днем борьбы с коррупцией. В этом году этот день будет отмечен девизом «Ваше право, ваша роль: скажите нет коррупции».

В ходе форума премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что нынешнее 111-е место Монголии по Индексу восприятия коррупции является очень неудовлетворительным показателем. Отметив, что коррупция и бюрократия являются основными факторами, создающими препятствия на пути развития страны, он сказал: «Наша борьба с коррупцией будет не только ограничиваться принятием соответствующих мер против случаев коррупции, но и устранением первопричины. Таким образом, будет более строгая политика по борьбе с коррупцией и новое положение об ограничении занятости в государственных учреждениях для тех, кто ранее был наказан судом за участие в таких делах. Кроме того, будет контролироваться потребление госслужащими предметов роскоши, превышающих их доход. Декларацию об имуществе и доходах необходимо обновить, чтобы она соответствовала налоговым платежам».

По мере того как качество выявления и расследования дел о коррупции постоянно улучшается, общее количество ежегодно расследуемых дел продолжает расти с каждым годом, отметил генеральный комиссар Независимого органа по борьбе с коррупцией З. Дашдаваа. Например, если в период с 2007 по 2016 год в среднем расследовалось около 200 дел, то за последние три года количество дел достигло 1300, увеличившись в 6,5 раз. Также существенно изменилось количество дел, завершенных судом, и размер компенсации. В частности, в 2019 году возмещения составили 11,3 миллиарда тугриков ($ 3,9 млн), 35,6 миллиарда тугриков ($ 12,4 млн) в 2020 году и 96,2 миллиарда тугриков ($ 33,7 млн) в 2021 году.

Несмотря на все это, исследования, проводимые международными организациями, а также национальными учреждениями, по-прежнему указывают на необходимость дальнейшего усиления антикоррупционных мер. Для снижения индекса коррупции требуется участие, поддержка и сотрудничество граждан, правительства, организаций гражданского общества, частных лиц и других организаций. «В его рамках был разработан законопроект о правовом статусе информаторов, и планируется внести поправки в некоторые законы, такие как Закон о закупках товаров, работ и услуг с государственными и местными фондами и Закон о политических партиях», - подчеркнул премьер-министр и продолжил говорить, что в настоящее время ведутся работы по сокращению половины из примерно 1000 разрешений, технических условий и соглашений, необходимых для открытия бизнеса, и предоставления услуг в системе «E-Mongolia» к 2024 году. На данный момент на платформе для государственных услуг доступно 512 видов услуг.

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