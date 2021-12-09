Система «Е-Mongolia» экономит более $18,4 млн

CentralAsia (MNG) - К настоящему времени более двух миллионов граждан получили более 6 миллионов государственных услуг (по повторным подсчетам) с помощью системы «Е-Mongolia». Кроме того, количество активных пользователей, получающих государственные услуги через мобильное приложение, увеличилось до 806 286, сообщает Управление связи и информационных технологий Монголии.

Всего в систему «Е-Mongolia» интегрирована 571 государственная служба 57 государственных учреждений. Через систему было предоставлено 4,9 миллиона государственных услуг, при этом за счет платных услуг в государственный бюджет было получено 4,8 миллиарда тугриков ($1,6 млн).

С введением системы «Е-Mongolia» люди сэкономили 52,8 миллиарда тугриков или более $18,4 млн на расходах, включая проезд туда и обратно, а также трудоемкость и подготовку документов, необходимых для получения государственных услуг.

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