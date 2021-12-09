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Издана монгольская антология на бенгальском языке

CentralAsia (MNG) -  Недавно индийский поэт Амарендра Чакраворти опубликовал монгольскую антологию на бенгальском языке.

Антология, изданная под названием «Монголиар Кабита» (монгольская поэзия), насчитывает в общей сложности около 50 литературных произведений, в том числе избранные старейшие монгольские произведения, такие как «Хуннугийн Дуу», «Уяхан замбуутивиин наран» и «Чингисиин билиг». произведения таких авторов, как Д.Данзанравжаа, Б.Явуухулан, М.Цэдэндорж, С.Буяннэмэх, Б.Ринчен, Ц.Дамдинсурэн, а также представителей современной поэтической сцены - Г.Мэнд-Оёо, М.Уянсух, Б.Ичинхорлоо и др. В книге также представлены зарисовки художника, автора Ж.Саруулбуян.

Индийский поэт Амарендра Чакраворти принял участие во Всемирном конгрессе поэтов, организованном Монголией в 2006 и 2017 годах, и выбрал монгольские литературные произведения, которые были переведены на английский язык, для создания антологии.

В предисловии к книге он рассказал читателям о том, как он познакомился с Монголией, отметив, что поэзия страны отражает различные темы, такие как счастье, печаль, мечты и амбиции, а также история.

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