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В Узбекистане власти прокомментировали информацию об аварийном здании, где живут инвалиды
Предыстория: В соцсетях узбекистанцы раскритиковали ситуацию в общежитии для инвалидов (фото, видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в социальных сетях распространились фотографии общежития в аварийном состоянии для людей с ограниченными возможностями. В администрации Кашкадарьинской области сообщили, что это уже не общежитие. Однако в ходе проверки выяснилось, что в 64 комнатах все еще проживают люди.

По данным пресс-службы областной администрации, 3 мая 2019 года в Карши местный предприниматель купил общежитие №2.

«С 2019 года здание, которое расположено в махалле «Шодлик», не является общежитием. Зданием владеет частный предприниматель. Там есть 120 комнат. В ходе проверки выяснилось, что в настоящее время в 64 комнатах незаконно проживают люди. Они приехали с других районов и городов, самовольно разместились в этих комнатах. Предприниматель несколько раз предупредил их, но они не освободили комнаты. Исходя из гуманности, он решил оставить их здесь и не выгнал», - говорится в сообщении.

В хокимияте Кашкадарьинской области признали тот факт, что здание действительно нуждается в капитальном ремонте.

«Государство не может отремонтировать здание, так как оно принадлежит частному предпринимателю. Сегодня территория вокруг здания была благоустроена. Но этим проблему не решить. Многие граждане, которые живут здесь, имеют собственный дом или квартиру. Скоро соответствующие ведомства индивидуально изучат каждого. Если кому-то действительно нужно место для жительства, то будут даны заключения», - сказали в администрации области.

Если у гражданина, который живет в этом здании, действительно нет квартиры или дома, то в следующем году его обеспечат местом жительства. Когда все проблемы будут решены, здание будет полностью освобождено, отметили в местной администрации.

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