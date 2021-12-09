В Узбекистане ужесточили наказание для педофилов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, которым внесены изменения в статью 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцати лет) Уголовного кодекса республики.

Теперь половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, заведомо для виновного не достигшим шестнадцати лет общественными наказывается обязательными общественными работами до четырехсот восьмидесяти часов или исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы от одного года до трех лет.

Ранее педофилов наказывали обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами до двух лет или ограничением свободы от одного года до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Те же действия, совершенные путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды наказываются ограничением свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.

Кроме того, совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего шестнадцати лет наказывается обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов или исправительными работами от одного года до двух лет либо ограничением свободы от одного года до двух лет или лишением свободы от одного года до двух лет.

До этого наказывали обязательными общественными работами до трехсот часов или исправительными работами до двух лет либо ограничением свободы до одного года или лишением свободы до одного года.