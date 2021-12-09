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Лучшему олимпийцу Монголии предъявлено уголовное обвинение в нападении

CentralAsia (MNG) -  Прокуратура Монголии обвинила двукратного призера Олимпийских игр Н. Тувшинбаяра в нападении в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого в апреле 2021 года его товарищ по борьбе оказался в коме. Уголовный кодекс, который предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

36-летний Н.Тувшинбаяр был задержан на 20 суток в рамках экстренной операции с разрешения прокуратуры.

Пострадавший — Э.Энхбат, товарищ по дзюдо, близкий соратник Тувшинбаяра. Э.Энхбат был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию Национального центра лечения и исследований после нападения, которое, по всей видимости, повлекло за собой серьезное повреждение головного мозга. Вскоре после этого пострадавший вылетел в Южную Корею для операции на головном мозге.

К карьерным медалям Энхбата относятся серебро в мужской категории до 100 кг на турнире Большого шлема Международной федерации дзюдо (IJF) в Баку в Азербайджане в 2013 году и золото в той же категории на чемпионате мира IJF в Чеджу, Южная Корея, в 2012 году.

После победы на Олимпийских играх в Пекине-2008, Н.Тувшинбаяр выступал в той же категории до 100 кг в Лондоне-2012, завоевав на этот раз серебряную медаль.

Он был избран безальтернативным президентом Монгольского национального олимпийского комитета, который в этом году отмечает свое 65-летие, что произошло в августе прошлого года. После инцидента Н.Тувшинбаяр был снят с занимаемой должности.

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