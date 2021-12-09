Корпорация «Вызовы тысячелетия» представляет обновленную политику по сокращению торговли людьми

CentralAsia (MNG) - 8 декабря организация Millennium Challenge Account, Монголия (MCA-Mongolia) и корпорация Millennium Challenge Corporation (MCC) правительства США провели публичное мероприятие, чтобы представить обновленную Политику MCC по борьбе с торговлей людьми (C-TIP).

18 октября 2021 года MCC утвердила обновленную версию своей Политики противодействия торговле людьми (C-TIP). Политика C-TIP направляет усилия MCA-Mongolia и ее подрядчиков по обеспечению абсолютной нетерпимости к торговле людьми в рамках Водного договора MCC-Mongolia, от разработки проекта до строительства. Менее чем за три десятилетия население Улан-Батора увеличилось почти втрое; однако водоснабжение осталось прежним, что создает условия для серьезного водного кризиса. Водный договор MCC-Монголии создаст критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания этого ограниченного природного ресурса, что окажет положительное влияние на более чем 55 процентов населения Монголии.

В обновленной политике MCC C-TIP конкретно упоминается как торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, так и принудительный труд, и в ней минимальные требования C-TIP являются центральной частью политики. «Мы ожидаем, что минимальные требования соответствия C-TIP окажут положительное влияние на наши усилия по обеспечению соблюдения, поскольку четко прописывают, что должны делать все участники программ, финансируемых MCC», - пояснила Фатема З. Сумар, вице-президент MCC по Департаменту компактных операций.

«Эта политика также вписывается в общие усилия правительства США, направленные на противодействие торговле людьми, - пояснил Грегори Мэй, заместитель главы миссии посольства США, - и укрепляет усилия правительства Монголии по борьбе с торговлей людьми». В Докладе Государственного департамента о торговле людьми за 2021 год говорится, что «правительство Монголии продемонстрировало в целом более активные усилия по сравнению с предыдущим отчетным периодом».

Корпорация «Вызовы тысячелетия» — это агентство международного развития правительства США, работающее над сокращением глобальной бедности за счет экономического роста. Созданный в 2004 году, MCC предоставляет ограниченные по времени гранты и помощь странам, которые соответствуют строгим стандартам надлежащего управления, борьбы с коррупцией и уважения демократических прав.

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