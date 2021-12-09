Посольство ФРГ и ВОЗ пожертвовали 105 000 хирургических масок НИЦИЗ Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - 8 декабря, посольство Федеративной Республики Германия и Всемирная организация здравоохранения пожертвовали 105000 хирургических масок Национальному исследовательскому центру инфекционных заболеваний (НИЦИЗ).

В ходе этого мероприятия генеральный директор НИЦИЗ Ц.Билэгтсайхан проинформировал о ситуации с коронавирусом в 2021 году и подчеркнул, что борьба с инфекционными заболеваниями ведется в соответствии с рекомендацией №734 ВОЗ и министра здравоохранения.

Временный поверенный в делах Посольства Федеративной Республики Германия в Монголии Регина Рутенберг: «Германия активно участвует в финансировании мероприятий по борьбе с пандемией коронавируса. За прошедший период Германия потратила в общей сложности 1 миллиард евро на программу Covax. К этой программе Монголия присоединилась в начале этого года. Сегодня мы передаем нашу помощь НИЦИЗ на сумму 33 тысяч долларов США».

Постоянный представитель ВОЗ в Монголии Сергей Диордица: «Я хотел бы поблагодарить НИЦИЗ за его бесперебойную работу с начала распространения пандемии коронавируса. В начале 2020 года, когда режим инфекционного контроля был наиболее важен, из Германии в Монголию была направлена учебная группа скорой помощи. С момента начала пандемии Всемирная организация здравоохранения регулярно предоставляла НИЦИЗ ключевые рекомендации по режиму инфекционного контроля. И мы будем продолжать поддерживать его».

В этом мероприятии приняли участие заместитель директора по надзору и профилактике инфекционных заболеваний НИЦИЗ Ж.Байгалмаа, заместитель директора по медицинскому обслуживанию и услугам Ц.Чинбаяр и другие официальные лица - передает ИА Монцамэ.

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